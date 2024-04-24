Hürriyet ile Oda TV restleşti! Erdoğan ABD’ye GİDECEK! GİTMEYECEK!

Odatv geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık yardım gerekçesiyle iptal edildiğini yazmıştı...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugün köşesinde Odatv haberiyle ilgili olarak "teyit ya da yalanlama yoluna gidilmedi" dedi. "Her şey anında yalanlanır ya da doğrulanırken bu konuda bir gelişme yaşanmaması da tuhafıma gitti" yorumunda bulunan Selvi, edindiği bilgiyi "şu an için" notuyla paylaştı.

ABD gezisinin iptal edildiğine dair ABD tarafından bir bilgi verilmediğini söyleyen Selvi, "Zaten ABD’liler bu ziyaretin yapılmasını istiyorlar. ABD’nin ziyareti iptali söz konusu değil. Onlar 9 Mayıs’ta yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi için hazırlanıyorlar" dedi.

Odatv haberinde ziyareti Erdoğan’ın iptal ettiği iddiasını araştıran Selvi şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İlgili birimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ABD gezisini iptal ettiğine dair bir talimat gitmemiş. Erdoğan geziyi iptal ederse Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ile Dışişleri Bakanlığı’nın öncelikli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Erdoğan’dan iptal talimatı gelirse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’deki muhataplarını bilgilendirmeleri gerekecek. Ama o yönde bir talimat yok.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT YOK

Kısaca özetlersem ne ABD’den gezinin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi var ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili birimlere geziyi iptal ettiğine ilişkin bir talimat gelmiş. Şu anda çalışmalar gezi yapılacak diye yürütülüyor. Bu benim 24 saat içinde ulaştığım bilgi. Yarın başka bir gelişme olursa onu da paylaşırım."

NE OLACAK?

Peki ne olacak? Onu hep birlikte önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz