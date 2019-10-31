Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni istifa etti
Hürriyet gazetesinde 'eve tebligat' yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin ardından, genel yayın yönetmeni Vahap Munyar da istifa kararı aldı.
Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e satılan Hürriyet gazetesinde 'eve tebligat' yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin ardından, gazetenin tepesinden de istifa haberi geldi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün görevinden istifa etti.
Hürriyet'te birçok kişinin işine son verilmesinin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevinden ayrıldı.
Fikret Bila'dan 22 Mayıs 2018'de yayın yönetmenliği görevini devralan Munyar'ın, Hürriyet tarihinde ilk defa görülen eve tebligatla işten çıkarmalardan haberi olmadığı belirtilmişti.
Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) başkanvekili olarak görev yapan Munyar'ın istifasını Sputnik'in ulaştığı TGC Başkanı Turgay Olcayto da doğruladı.
Gazete yönetiminin sendikalı gazetecileri işten çıkardığı ve hedefin toplu-iş sözleşmesi yapılabilmesini engellemek olduğu ileri sürülmüştü.