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Hürmüz’de patlama: Süpertanker mayına çarptı

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Hürmüz’de patlama: Süpertanker mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması, Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahından geçmeye çalışan "kurallara uymayan bir süpertankerin" iki deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını ve tamamen durduğunu açıkladı.

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim sürüyor. İran’ın boğazdaki gemi trafiğine yönelik kısıtlamaları ve "yetkisiz" güzergahlara ilişkin uyarıları sürerken, bölgede deniz güvenliğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güney güzergahından geçmeye çalışan süpertankerin iki deniz mayınına çarptığı bildirildi. Geminin alev aldığı ve tamamen durduğunu belirtilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nın güvenlik kurallarını ihlal eden gemilerin akıbetinin farklı olmayacağı" uyarısı yapıldı. Açıklamada, gemilerin geçiş ve seyrüsefer sırasında DMO tarafından belirlenen kurallara uymasının zorunlu olduğu belirtildi. Ayrıca denizcilik şirketlerine, "çocukları öldüren ABD ordusunun provokasyonlarına" aldanmamaları ve gemilerinin yükünü ve mürettebatının hayatını gereksiz yere tehlikeye atmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

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