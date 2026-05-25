Selam'dan İsrail'e bayram resti: "Tamamen çekilmeden kutlama yok!"
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ettiği Lübnan'da, Bağımsızlık ve Direniş Bayramı'nın ancak tam bir çekilme ve güvenli geri dönüş sağlandığında kutlanabileceğini belirtti.
Selam, İsrail'in 1978'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 25 Mayıs 2000'de çekilmesinin yıl dönümü olan "Bağımsızlık ve Direniş Bayramı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Selam, şunları kaydetti: "Bu yıl Bağımsızlık ve Direniş Bayramı'nı şehit aileleriyle, yaralılarla, tutuklularla, yerinden edilenlerle, ülkenin güneyi ile sınır hattında yer alan köylerde direnen halkımızla dayanışma günü haline getirelim."
Selam, "Bayramı ancak İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekildiği ve halkımızın topraklarına güvenli, onurlu şekilde geri döndüğünde kutlayacağız." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
