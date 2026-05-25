Portekizliler flaş gelişmeyi duyurdular! Trabzonspor'un istediği oyuncu Portekiz yolunda...
Trabzonspor'un devre arasında transfer gündemine gelen Silas Sinan Andersen için transfer piyasası hareketlendi.
Trabzonspor'un teklifine olumlu dönüş yapmayan 21 yaşındaki Türk asıllı Danimarkalı oyuncu 7+3 milyon Euro bedelle Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer olmak üzere...
Hem oyuncuya hem de kulübüne teklif yapan Portekizliler transferde ciddi mesafe aldı.
Trabzonspor ise oyuncu için 700 bin Euro maaş ve 4 milyon Euro bonservis bedeli önermişti. Oyuncunun Türk asıllı olması Trabzonspor adına transferi cazip kılıyordu.
