Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi
Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından Brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 91 dolar seviyesine geldi. Altın fiyatlarında ise yükselme oldu.
Piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatları da yüzde 10 düşüşle 91 dolara kadar geriledi. Altın tarafında yaşanan hareketlilik de bu küresel iklimden bağımsız değil. Güvenli liman talebinin güçlü kalması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve içeride kur etkisinin sürmesiyle birlikte gram altın yüksek seyrini koruyor. Gram altın 6.969,29 TL seviyesinde işlem görüyor.
