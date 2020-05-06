Hurma fiyatları yüzde 15 arttı

Korona virüs önlemleri kapsamında sınırların kapalı olması, ithal bir ürün olan hurmanın fiyatını yüzde 15 arttırdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Korona virüs önlemleri kapsamında ithalatın azalması fiyatlara da yansıdı. Ramazan ayında vatandaşlar orucunu genellikle hurmayla açarken bu sene fiyatlar yüzde 15 arttı. Hurma fiyatı türüne göre 100 TL’ye kadar çıkıyor.

Hurma satıcısı Yücel Söyler bu sene fiyatların geçen seneye göre yüzde 15 arttığını belirterek, “Bu sene fiyatlar geçen seneye göre yüzde 15 arttı. Sebebi ise virüstür. Bütün sınırlar kapalı olduğu için ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuzda fiyatı yüksek oluyor. Fiyatlar 40 TL’den 100 TL’ye kadar çıkıyor. Satışlarımız diğer ramazanlara göre durgun bu sene” diye konuştu.