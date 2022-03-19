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Ekonomi Hurma fiyatları resmen uçtu
Ekonomi

Hurma fiyatları resmen uçtu

Ramazanla özdeşleşmiş güllaca geçen seneye göre yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. Hurmanın fiyatı 100 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:14:00 - 2022-03-19 12:18:38
Hurma fiyatları resmen uçtu

 

Ramazanla özdeşleşmiş güllaca geçen seneye göre yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. Hurmanın fiyatı 100 liraya çıktı. Peynir ve zeytin fiyatları tavan yaptı.

 

Ucuzluğuyla ve kalabalığıyla bilinen Eminönü Çarşısı’nda da fiyatlarda büyük artışlar var. Esnafın, “Vatandaş görünce uzaklaşıyor” dediği bazı ürünler ve fiyatlar şöyle:

Eski Kars Kaşarı 73 TL, Burgu Peynir 99 TL, Çeçil Peynir 79 TL, Klasik Ezine Peyniri 64.50 TL, Çanakkale Biga Peyniri 64.50 TL, Koyun-Keçi Karışık Peynir 79.50 TL, Edremit Çizik Yeşil Zeytin 49 TL, Akhisar Kırma Yeşil Zeytin 39 TL, Bodrum Kırma Yeşil Zeytin 49 TL, Izgara Yeşil Zeytin 69 TL, Karışık Kuru Meyve 130 TL, Kudüs Hurması 100 TL, Kelebek Ceviz 160 TL, Giresun Fındık 110 TL, Tuzlu Fıstık 35 TL, Antep Fıstığı 140 TL, Karışık Çerez 100 TL. 

 

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Yorumlar

Ahmet

Bir avuç hurma zaten pahalı idi ramazanda herhalde füze olur.

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