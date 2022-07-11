  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji HÜRKUŞ'tan İngiltere çıkarması
Teknoloji

HÜRKUŞ'tan İngiltere çıkarması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İngiltere’de 18-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Farnborough Havacılık Fuarı’na katılıyor. Farnborough’da gösteri uçuşu yapacak Hürkuş, İngiltere’ye doğru dün yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 18:25:00 -
HÜRKUŞ'tan İngiltere çıkarması

Ankara’dan havalanan Test Pilotu Murat Özpala’nın uçurduğu Hürkuş, ilk yakıt ikmalini ve gümrükleme işlemlerini Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı’nda yaptı. Ardından Sırbistan’a doğru yoluna devam etti.

Hürkuş, ilk yurtdışı uçuşunu 2017 yılında yapılan Paris Havacılık Fuarı’nda gerçekleştirmişti. Bu yıl düzenlenen ve Avrupa’da Paris Air Show’dan sonra en büyük havacılık fuarı olan Farnborough’da Hürkuş özel bir gösteri gerçekleştirecek.

TUSAŞ projelerini tanıtacak

TUSAŞ, Hürkuş’un yanı sıra bu yıl Farnborough’da Milli Muharip Uçak (MMU), Hürjet, T625 projelerini tanıtacak. Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil başkanlığındaki ekip Farnborough Havacılık Fuarı’nda çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23