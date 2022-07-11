HÜRKUŞ'tan İngiltere çıkarması

Ankara’dan havalanan Test Pilotu Murat Özpala’nın uçurduğu Hürkuş, ilk yakıt ikmalini ve gümrükleme işlemlerini Tekirdağ-Çorlu Atatürk Havalimanı’nda yaptı. Ardından Sırbistan’a doğru yoluna devam etti.

Hürkuş, ilk yurtdışı uçuşunu 2017 yılında yapılan Paris Havacılık Fuarı’nda gerçekleştirmişti. Bu yıl düzenlenen ve Avrupa’da Paris Air Show’dan sonra en büyük havacılık fuarı olan Farnborough’da Hürkuş özel bir gösteri gerçekleştirecek.

TUSAŞ projelerini tanıtacak

TUSAŞ, Hürkuş’un yanı sıra bu yıl Farnborough’da Milli Muharip Uçak (MMU), Hürjet, T625 projelerini tanıtacak. Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil başkanlığındaki ekip Farnborough Havacılık Fuarı’nda çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirecek.