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Teknoloji HÜRKUŞ'ta müthiş gelişme! Tamamen yerli ve milli
Teknoloji

HÜRKUŞ'ta müthiş gelişme! Tamamen yerli ve milli

HAVELSAN, Türkiye'nin yeni nesil eğitim uçağı "HÜRKUŞ-B" için yerli simülatör üretti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk HÜRKUŞ simülatörü, bu yıl ortasına kadar TUSAŞ'a teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:14:00 -
HÜRKUŞ'ta müthiş gelişme! Tamamen yerli ve milli

Türkiye'de üretilen bütün uçakların simülatörlerini HAVELSAN olarak gerçekleştirdiklerini belirten HAVELSAN yetkilileri "HÜRKUŞ-B eğitim uçağının simülatörü de onlardan biri. Bu sistemle gerçeklik hissini artıran bir ortamı oluşturduk. Normal uçuş şartlarında yapamadığınız pek çok şeyi simülatör ortamında yapabilirsiniz. Her türlü arızanın, hava şartlarının ve olağanüstü şartların simülatör ortamında yapılması çok daha kolaydır. Bunu gerçek uçakta yapma şansınız yok. Ayrıca bu teknoloji ile eğitimler hayati risk olmadan güvenli bir şekilde veriliyor" dedi.

Simülasyon teknolojinin maliyet ve zaman açısından da tasarruf sağlığına işaret eden yetkililer "Az sürede daha fazla pilot eğitim alabiliyor. Zamandan da kazanım sağlanmış oluyor. Bir uçağın kalkması, hazırlanması, bakımı, uçuşa gitmesi ve gelmesi çok daha fazla zaman alan bir süreç. Ama simülatör eğitimini bir anda başlatıp bir anda kesebiliyorsunuz" diye konuştu.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

20 yılı aşkın süredir eğitim ve simülasyon teknolojileri alanında hizmet veren HAVELSAN, Malezya'dan Pakistan'a, Türkmenistan'dan Singapur'a kadar birçok ülkeye askeri ve sivil simülasyon cihazı ihraç ediyor ve eğitim veriyor. Hava, kara ve deniz platformlarının simülasyon teknolojisinde marka hâline firma, bugüne kadar Singapur'a MCS SEAHAWK, Pakistan'a TİGES (AFOS), Katar'a AW139 ve JWTC, Malezya'ya AV8 ve TİGES (AFOS), Türkmenistan'a da TİGES (AFOS) simülatör tedariki sağladı.

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