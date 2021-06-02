Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı pilot eğitimlerinde kullanılacak

Hürkuş’un yeni versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) pilotların eğitimlerinde kullanılacağı belirtildi. Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında şirketin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş’un yeni versiyonu Hürkuş HYEU ilk uçuş gösterisi düzenledi.

Oto pilot entegrasyonu

Hürkuş HYEU’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135’inci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş HYEU’nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. Hürkuş’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik / infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

135. filoda kullanılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta Hürkuş HYEU özellikle 135. filo nezdinde eğitim maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, Hürkuş HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. Hürkuş HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

