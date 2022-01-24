HÜRJET'te bomba gelişme! 9'unu birden kullanabilecek

İlk uçuşunu 2023'ün Mart'ında gerçekleştirecek olan eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET, hassas füzeler, seyir füzeleri ve minyatür bomba taşıyacak.

İHA ve SİHA'ların yanı sıra, Millî Muharip Uçak (MMU) ve yerli taarruz helikopteri ATAK gibi havacılık alanında önemli başarılara imza atan Türk savunma sanayii, son olarak eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'le dünya sahnesine çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET üretimini hedeflediklerini bildirdi. Yerli jet için geri sayım sürerken, HÜRJET'in hangi mühimmatları taşıyacağı da merak konusu oldu. Savunma sanayi uzmanlarına göre, HÜRJET dokuz adet çeşitli yerli ve millî imkânlarla geliştirilen mühimmat kullanabilecek.

Yerli jetin taşıyacağı muhtemel mühimmatlar arasında; yüksek manevra yeteneğine sahip havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi, SOM seyir füzesi, Minyatür Bomba, beton delici mühimmat SARB-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK-3), Kanatlı Güdüm Kitleri KGK 83 ve KGK-82 ile ROKETSAN üretimi yüksek hassasiyetli güdüm kiti Teber yer alıyor.

Gökdoğan ve Bozdoğan

TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi kapsamında, Görüş İçi Hava Hava Füzesi Bozdoğan ve Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Gökdoğan test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, HÜRJET tarafından da kullanabilecek.

SOM seyir füzesi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve üretimini ROKETSAN tarafından yapılan SOM füzeleri de HÜRJET'te kullanabilecek. Kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM seyir füzesi, Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili ve Zırh Delici özelliği bulunuyor.

Minyatür bomba

ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba da HÜRJET tarafından taşınacak mühimmatlar arasında bulunuyor. Delici burun yapısı ile güçlendirilmiş betonu delebilen, hassas vuruş yeteneği ile çevresel hasarı az olan güdümlü bomba olan yerli mühimmat, yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurma özelliğine sahip.

Duvar delici SARB

TÜBİTAK SAGE tarafından yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, beton delici bir mühimmat olan SARB-83 da HÜRJET'te kullanacak mühimmatlar arasında yer alıyor. Yüksek delme gücüyle farklı hedef tiplerine karşı kullanılan milli mühimmat, alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı taşıyor ve ağırlığı 241 kilogram.