Hürjet yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet motoru yerli mi, teknik özellikler neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, (SSB) Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in bugün uçuş gerçekleşirdi. Yazılı açıklamada, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmaların 2017 Ağustos ayında başladığı belirtildi.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet 25 Nisan Salı günü ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Hürjet teknik özellikler ve maksimum hızı da binlerce vatandaş tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılan projede birkaç yıl içerisinde sona gelinmesi hedefleniyor. Peki, Hürjet motoru yerli mi, kim üretiyor? İşte merak edilen özellikleri….

Savunma sanayiinde önemli bir başarıya daha imza atıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hürjet motoru yerli mi, kim üretiyor? sorusu da milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulardan birisi oldu. Hürjet’in teknik özellikleri ise oldukça göz kamaştırıcı.

HÜRJET İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı. Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Hürriyet'e göre: Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

HÜRJET MOTORU YERLİ Mİ?

Hürjet’in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünüldü. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklara General Electric F404 turbofan motoru entegre edilecek.

HÜRJET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

Performans

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g