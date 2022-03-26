Hürjet ve Anka o ülkede görücüye çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Malezya'da ofis açan TUSAŞ, bu ülke ile savunma sanayisi ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarını artırıyor.

DSA Fuarı'na üst düzey katılım gösterecek TUSAŞ, havacılık ve uzay alanındaki projelerine yönelik olarak Malezyalı savunma sanayisi otoritelerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden heyetlerle yeni iş birlikleri ve iş modellerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Şirket, fuara katılacak heyetlerle havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak insansız hava aracı, jet eğitim uçağı, özgün helikopter geliştirme, yapısal kabiliyetler ve modernizasyon programları gibi birçok alanda potansiyel ortak çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Türkiye için özel ayrılan milli pavilyonda yerini alacak TUSAŞ, standında Anka platformunun tam boy modeli ile Hürjet'in yanı sıra geliştirdiği diğer platformlarının maketlerini ve yapısal alandaki kabiliyetlerini sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Malezya, Asya ülkeleri arasında teknoloji alanında önemi her geçen gün artan bir merkez konumunda. Burada yer alan ofisimizde Ar-Ge faaliyetlerimizin yanında mühendislik alanında Malezyalı çalışma arkadaşlarımız ile iki ülkenin havacılık ve uzay alanlarında kapasite artırımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kısa bir zaman geçmesine rağmen önemli iş birliklerine imza attık. Önümüzdeki dönemde bu girişimlerimizi sürdüreceğiz. Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın jet eğitim uçağı ihalesinde Hürjet platformumuz ile yarışıyoruz. Bu ihalenin sonucuna bakmaksızın iki ülke arasında havacılık teknolojilerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz."