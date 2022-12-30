Hürjet geliyor! Savunma Sanayii başkanı İsmail Demir tarih verdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma projelerini anlattı.

SSB Başkanı Demir'in açıklamalarından satır başları:

Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta

Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

Milli muharip uçak ne zaman göklerde?

5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacak.

LAZER SİLAHI "ALKA" NASIL ÇALIŞIYOR?

Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü.

HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?

Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız.