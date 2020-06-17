  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nda bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:56:46 -
Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nda bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza gece 00.10 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu’nda meydana geldi. Birecik istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan T.Y. (40) yönetimindeki 81 EZ 581 plakalı tır, aynı güzergahta seyir halinde olan C.T. yönetimindeki 63 TK 432 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü T.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Tıra sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı