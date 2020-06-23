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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Samsun’da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 05:14:00 -
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.

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