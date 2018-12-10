Hurdaları satan ağabeyine bakın ne yaptı

Hatay'da, bir şahıs topladıkları hurdaları sattığı için abisini ve yanında bulunan 2 kişiyi daha av tüfeği ile yaraladı.

Olay, Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetenli Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini hurda toplamakla sağlayan M.S. ve A.S. arasında hurda satma tartışması yaşandı. İddiaya göre, abisi A.S.'nin beraber topladıkları hurdaları kendisinden habersiz satmasına sinirlenen M.S., av tüfeği ile abisini ve yanlarında bulunan S.S. ve Z.S.'yi yaraladı.

Soruşturma sürüyor

Olay sonrası kendi imkanlarıyla Altınözü Devlet Hastanesi'ne giden yaralılardan S.S., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne, Z.S. ve A.S. ise Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.S.'nin ise gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.