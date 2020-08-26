Hurda yığınına dönen minibüsün yaptıkları 'pes' dedirtti
Adıyaman'da geçirdiği kaza kazasının ardından hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerleyip sollaması yapması görenleri şaşkına çevirdi.
Kaza sonrası hurdaya dönen bir minibüs, karayolunda süratle ilerleyerek sollama yapması 'pes artık' dedirtti.
Sollama yaptı
Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine ilerleyen 44 AAV 185 plakalı hurda yığınına dönen minibüsü, gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.
Sürücünün kimliği belirlenemeyen minibüsün kimi zaman sollama yaparak kazaya davetiye çıkardı.
Kaza yaptıktan sonra hurda yığınına dönen minibüsün Kahta ile Adıyaman karayolunda hızla ilerleyerek sollama yapması tepkilere neden oldu.
Minibüsü gören başka bir sürücü, dehşete düşüren anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Hızla ilerlediği görülen minibüs, bir süre sonra gözden kayboldu.