Hurda teşviki devam etsin otomobiller yenilensin

16 yaş ve üstü otomobillerin hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni taşıt alımlarında 15 bin liraya varan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi otomotiv sektörünü rahatlattı. Kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen indirimin devam etmesi için sektör temsilcileri canhıraş bir çalışma yürütüyor.

Temaslar sürüyor

Otomotiv üreticileri ve satıcıları, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yürürlükte kalacak hurda teşvikinin süresini uzatmak için gerekli her adımı atıyorlar. Bu çerçevede araştırmalar yapıyor, raporlar ortaya koyuyor, önemli temaslarda bulunuyorlar. Temasları yerinde bulan duayen otomotivci İbrahim Aybar, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hurda teşvikinin sıfır otomobil satışlarına olumlu katkı sunacağını dile getirdi.

Vergi gelirleri artacak

16 yaş ve üstü araçların kaza riskini, yakıt tüketimini ve çevre kirliliğini arttırdığını anlatan Aybar, “Trafiğin güvenli hale gelmesi, ceplerin yanmaması ve doğanın korunması için bu taşıtların bir an evvel yenilenmesi gerekiyor” dedi. Hurda teşvikini sürekli kılmak gerektiğini vurgulayan Aybar, “Uygulama faydalı olacak, otomobil satışlarını yukarı taşıyacaktır. Bu vesileyle devletin vergi gelirleri artacaktır. ÖTV ve Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gelirleri kompanse edilecektir” öngörülerinde bulundu.

70 bin TL barajı kaldırılsın

Teşvik miktarlarına da değinen Aybar, şu ifadeleri kullandı: “Malum vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan sıfır araçlar için 15 bin lira ÖTV indirimine gidiliyor. 70 bin ila 120 bin lira bedel biçilen araçlar için de 12 bin lira vergi indirimi uygulanıyor. Ne var ki fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobil sayısı giderek geriliyor. Ederi 70 bin ila 120 bin lira olan otomobil adedi ise devamlı artıyor. Bu durum dikkate alınarak hurda teşvikinin 70 bin lira barajının kaldırılmasında, her araç için 15 bin lira ÖTV indirimi yapılmasında yarar görüyoruz.”

Yüzde 40’ı miadını doldurdu

Şu anda yolda olan 12 milyon 760 bin otomobilin yüzde 40’ı yani 5 milyon 6 bine yakını hurda statüsünde. Söz konusu otomobillerin yenilenmesi için 2018 Haziran ayında başlatılan ÖTV indirimine ilgi yoğun. Öyle ki indirimin devreye girdiği tarihten bu yana hurdaya ayrılan taşıt sayısı 276 bin 710’u geçti. Bu rakam hurda teşvikinin ne kadar önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Sezon yoğun geçti

Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimiyle filolarını yenileme fırsatı yakalayan otomotiv kiralama firmaları, turizmdeki hareketlilikten olumlu etkilendi. Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, yaz sezonundaki ivmenin Ekim ayına kadar devam etmesini öngördüklerini söyledi. Mart ayından itibaren Türkiye’ye gelen turistlerin artmasıyla kiralama hacminin beklediklerinden önce hareketlendiğini vurgulayan Fidan, “Ramazan Bayramı’nın etkisi ve okulların kapanmasıyla sektör geçtiğimiz senelerdeki yoğunluğunu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayları ise kiralama sektörü açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.