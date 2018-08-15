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Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!

Türkiye’de kişi başı araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da tamirciler eski arabaları ne yapacağına şaşırdı. Yapsan yapılmayan satsan satılmayan eski araçları esnaf, hırsızlardan korkusuna dükkanların çatısında saklamaya başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!

Gelişen teknolojinin tamirciliği zorlaştırdığını belirten esnaflar özellikle yeni araçlarda tamir olayının neredeyse kalktığını belirten tamirciler, “Eskiden tamir edilemeyecek kadar eski olan araçları bir kenara park eder, lazım olup parçacıda bulunmayan parçaları da hurdaya ayrılmış araçlardan alıp kullanabilirdik. Şimdi toplama adı altında şehri dolaşanlar ortalıkta ne var yoksa her şeyi alıp götürmeye başladı. Bu nedenle eski araçları çatılarda saklamaya başladık” diyerek yaşanan hırsızlık olaylarından dert yandılar.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
  1. Oto tamircisi
  2. oto hırsızlığı
  3. hurda arabalar
  4. çatıda saklıyorlar

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