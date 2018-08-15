Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!

Gelişen teknolojinin tamirciliği zorlaştırdığını belirten esnaflar özellikle yeni araçlarda tamir olayının neredeyse kalktığını belirten tamirciler, “Eskiden tamir edilemeyecek kadar eski olan araçları bir kenara park eder, lazım olup parçacıda bulunmayan parçaları da hurdaya ayrılmış araçlardan alıp kullanabilirdik. Şimdi toplama adı altında şehri dolaşanlar ortalıkta ne var yoksa her şeyi alıp götürmeye başladı. Bu nedenle eski araçları çatılarda saklamaya başladık” diyerek yaşanan hırsızlık olaylarından dert yandılar.