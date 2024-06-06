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Dünya Hunter Biden’ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi! Tam bir keş çıktı
Dünya

Hunter Biden’ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi! Tam bir keş çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 03:56:00 -
Hunter Biden’ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi! Tam bir keş çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yargılandığı davada tanıklar önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 3’üncü gününde tanıklar ifade vermeyi sürdürdü. Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından ve diğer cihazlarından elde edilen uyuşturucu kullanımıyla ilgili kanıtlar hakkında soruları yanıtlayan FBI ajanı Erika Jensen, müfettişlerin Biden’ın mesajlarında geçen eylemleri gerçekten yapıp yapmadığını doğrulayamadıklarını söyledi.

Eski eşi: “Uyuşturucu kullandığını 2015’te öğrendim”

Hunter Biden'ın eski eşi Kathleen Buhle ise eşinin uyuşturucu kullandığını ilk kez Temmuz 2015'te öğrendiğini ifade etti. "Evimizin verandasında bir kül tablasının üzerinde uyuşturucu kullanmaya yarayan bir alet buldum” diyen Buhle, "Kızlarım onun arabasını kullandığında arabanın içinde uyuşturucu olmadığından emin olmak için kontrol ederdim" şeklinde konuştu. Hunter Biden'ın o zamanki tavırları hakkında bilgi veren Buhle, "Sinirliydi, çabuk sinirlenirdi ve uyuşturucu kullandığını ailesinden ve arkadaşlarından gizlemeye çalışırdı” ifadelerini kullandı. Buhle, savunma avukatı Abbe Lowell’ın “Hunter Biden'ı uyuşturucu kullanırken gördünüz mü?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.

“20 dakikada bir uyuşturucu içerdi”

Eski kız arkadaşı Zoe Kestan ise Hunter Biden ile 2017’de bir eğlence mekanında çalıştığı sırada tanıştığını anlattı. Hunter Biden’ın uyuşturucu gibi gözüken bir şey içtiğini söyleyen Kestan, ikinci buluşmalarında ise Hunter Biden’ın "her 20 dakikada bir" uyuşturucu kullandığına tanık olduğunu ifade etti. Kestan, Hunter Biden'ın 2018’in Eylül ayında birkaç gün boyunca uyuşturucu kullandığını da doğruladı.
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Silah satıcısı ifade verdi

Duruşmada 2018’in Ekim ayında Hunter Biden'a silah satan Gordon Cleveland da tanık olarak dinlendi. Hunter Biden’ın silah almak için gerekli olan formdaki “uyuşturucu kullanıcısı olup olmadığı” sorusuna "hayır" yanıtını verdiğini gördüğünü anlatan Cleveland, ödemeyi ise nakit olarak aldığını ifade etti. Yarın yapılacak duruşmada Cleveland’ın ifade vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden’a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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