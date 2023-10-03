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Dünya Hunter Biden hakkındaki tüm suçlamaları reddetti
Dünya

Hunter Biden hakkındaki tüm suçlamaları reddetti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 20:07:00 -
Hunter Biden hakkındaki tüm suçlamaları reddetti

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, kendisine yöneltilen suçlamaların tümünü reddetti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, hakkında federal düzeyde yöneltilen ateşli silah suçlamalarıyla ilgili ABD’nin Delaware eyaletinde hakim karşısına çıktı. Hunter Biden, mahkemede hakkındaki federal düzeydeki 3 ateşli silah suçlamasının tümünü reddetti.

Savcılar, 53 yaşındaki Hunter Biden’ı Ekim 2018'de Delaware'deki bir silah mağazasından Colt Cobra model bir silah satın aldığı sırada federal olarak doldurulması zorunlu olan formlarda uyuşturucu kullanıcısı olduğu hakkında yalan söylediğini ve bir kez yasa dışı silah bulundurduğunu iddia ediyor. Hunter Biden, hakkındaki 3 federal suçlamadan da suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hunter Biden ve savcılar arasındaki savunma anlaşması başarısız olmuştu

Geçtiğimiz temmuz ayında Hunter Biden, 2017 ve 2018 yıllarında vergilerini zamanında ödemediği için iki kabahatle suçlanacağı ve yasa dışı ateşli silah bulundurduğunu itiraf edeceği bir savunma anlaşması, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Maryellen Noreika'nın "anlaşmayı onaylayamayacağını" söylemesi üzerine başarısız olmuştu.

Söz konusu suçlamaların ardından ABD’de ilk kez görevdeki bir başkanın çocuğu cezai kovuşturmaya tabi olmuştu.
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Kaynak: AA

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