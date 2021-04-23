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Yemek Tarifleri Hünkar beğendi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Hünkar beğendi yapılışı | İftar sofrasına Osmanlı'dan günümüze ulaşan bir tarif hazırlamak isteyenler 'Hünkar beğendi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hünkar beğendi için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:27:00 -
Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Leziz ve geleneksel bir tarif arayanlar için şahane bir öneri ile geldik.

Hünkar beğendi tarifi

Malzemeler:

  • 200 gram kuşbaşı et
  • 1 adet domates
  • 1 adet biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 su bardağı su

Beğendi için:

  • 3 adet patlıcan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı süt

Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp üzerine delikler açarak fırında közlenmeye bırakın.

Patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın.

Bir tavaya sıvı yağ ve eti alıp kavurun.

Etin içerisine soğan ve biberi ekleyip kavurun.

Domates ve salçayı da ilave edip kavurun.

Yaklaşık 2 bardak sıcak su ekleyip etleri pişmeye bırakın.

Etler pişince baharatları ilave edebilirsiniz.

Bir tavaya tereyağını alıp unu kavurun ardından süt ekleyin.

Sütün içerisine patlıcan, tuz ve karabiber ekleyin. Şayet süt az gelirse ilave edebilirsiniz.

Servis aşamasında tabağa önce beğendi ardından da eti yerleştirin.

Afiyet olsun.

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