Humus tarifi: Kolay, orjinal Humus müthiş tarif! Buzluktan çıkan nohutla humus nasıl yapılır? Hatay usulü humus
Tahin, nohut, sarımsağın birleşmesi ve rondoda çekilerek krema gibi hazırlanılmasıyla harika bir meze tarifi ortaya çıkıyor. Humus bir Orta Doğu yemeğidir.
Humus Malzemeleri
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı dolusu tahin
2-3 diş sarımsak
yarım limon suyu
1 çay kaşığının ucuyla tuz
1 çay kaşığının ucuyla kimyon
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
çeyrek çay bardağı ılık su
Humus Nasıl Yapılır?
Nohutlar haşlandıktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Rondonun içine koyuyoruz. Tahin, limon suyu, baharatları, sarımsağı koyup azar azar su ilave edip rondoda çekiyoruz
İyice inceltince servis tabağına alıp kaşıkla şekil veriyoruz. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirip taze yeşilliklerle süsleyip nohutlar koyuyoruz. Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun
Buzluktan çıkan nohutla humus
Haşladığımız nohudu rondoya alıp bir kepçe de suyundan ekleyip iyice çekelim. Bu püreden 2 dolu yemek kaşığını bir kaba alalım. Kalan püreyi buzdolabı poşetlerine koyup resimde benim yaptığım gibi buzluğa atabilirsiniz, istediğiniz zaman çıkarıp pratik humusumuzu yapabilirsiniz.