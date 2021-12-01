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Kadın - Aile Humus çorbası tarifi , nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Humus çorbası tarifi , nasıl yapılır? Kolay tarif

Kıbrıs yemeklerinden olan Humus protein bakımından zengindir.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:21:00 - 2021-12-01 22:49:58
Humus çorbası tarifi , nasıl yapılır? Kolay tarif

Humus Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 6 su bardağı su
  • 5 diş sarımsak
  • 1 soğan
  • 1 kereviz
  • 1 havuç
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 defne yaprağı
  • 2 limon suyu
  • 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Tane karabiber
  • Küp doğranmış beyaz peynir

Yapılışı 

Havalar ister sıcak ister soğuk olsun, ramazan sofralarının vazgeçilmezidir çorbalar. Nohutları bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu kullanmak üzere ayırın.

Tencereye ayçiçeği yağı ve tereyağını alın, küp doğranmış soğanı soteleyin. Sarımsak ilave edip sotelemeye devam edin. Kereviz ve havucu da ekleyerek 5 dakika daha kavurun.

Unu üzerine serpip karıştırın ve nohut suyu ile birlikte 6 su bardağı suyu sıcak olarak ekleyin. Su sebzelerle birlikte kaynadıktan sonra baharatları ve haşlanmış nohutu ilave edin. Defne yaprağı ve baharatları ekleyin. Pirinçler pişince limon suyunu ekleyip küp doğranmış beyaz peynir ve tane karabiberle servis yapın.

 

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