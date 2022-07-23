Hümeyra Şahin kimdir? Fuat Oktay’ın eşi Hümeyra Şahin nereli ne kaç yaşında?

Hümeyra Şahin, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Tam adı Havva Hümeyra Şahin olan Şahin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi’nde "Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi" üzerine yüksek lisans yaptı.

2007-2008 senelerinde Londra'da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu’nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına dahil oldu. Hümeyra Şahin, ulusal ve uluslararası konseptlerde içerik ve mimari danışmanlık yaptı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı. Meridyen Derneği’nin başkanlığını yürüttü.

1 Ekim 2013 tarihinde Akşam Gazetesi'nde yazmaya başladı. Akşam Gazetesi'ndeki yazılarında daha çok kültüre, sanata, eğitime, tarihe, edebiyata, müzeciliğe yer açmaya çalıştı ve burada 2018'in sonuna kadar yazmaya devam etti. Kasım 2018'de Cumhurbaşkanlığı danışman ve idari kadrolarına dair yeni düzenleme gereği Akşam Gazetesi'ndeki köşesine son verdi ve burada bir teşekkür yazısı yayınladı.

Hümeyra Şahin, halen Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak aktif olarak görevine devam ediyor.

Hümeyra Şahin, 22 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile evlendi.