'Hümanist' Erkan Baş ırkçı Ümit Özdağ'a tek kelime etmedi! İktidarı hedef aldı

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Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere kol kanat geren AK Parti iktidarını hedef aldı.

Mültecileri 'bela' olarak tanımlayan Baş, "AKP'nin başımıza açtığı büyük bir belayla karşı karşıyayız. Geri göndereceğiz diyorlar. Seçim öncesi şov yapacaklar. Ne olur ki, bu kafayla 1 milyon Suriyeli gider, 5 milyonu gelir" ifadelerini kullandı.

Irkçı açıklamalarıyla Türkiye'de kaos çıkarmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sessiz kalan Baş, şunları söyledi:

Ülke içerisinde işçilerin, emekçilerin bizim, haklarımızı gaspetmek için törpülemek için bu göçmenleri kullanıyor. Suriye’ye dönük bir müdahalede bulunuyor. Ondan sonra da böyle muhalefet unsurları çıkıyor, geri göndereceğiz falan diyor.