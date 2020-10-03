  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hülya Avşar'ın 'ada oyunu' elinde patladı
Medya

Hülya Avşar'ın 'ada oyunu' elinde patladı

Son günlerde magazin dünyasını yakından ilgilendiren Hülya Avşar'ın ada satın aldığı haberleri yalan çıktı. Ada sakinleri Hülya Avşar'ın daha önce de bu yalanları gündeme getirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:12:00 - 2020-10-03 17:14:45
Hülya Avşar'ın 'ada oyunu' elinde patladı

Hülya Avşar'ın ada satın aldığına dair çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Adada yaşayanlar ve ada hissedarları Hülya Avşar'ın daha önce de bu şekilde yalan haberlerle gündeme geldiğini ifade etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 yıldır karısıyla birlikte Çiçek Adası'nda yaşayan Hüseyin Hulusi Afacan, Hülya Avşar'la ilgili ortaya çıkan haberlerin yalan olduğunu belirtti.

'Hülya Avşar gündemde kalmak istiyor'

Zaman zaman adanın satış konusunun, sahiplerinin bile haberi olmadan bazı emlakçılar tarafından gündeme geldiğini belirten Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" diye konuştu.

Hüseyin Hulusi Afacan'ın karısı Ayşe Afacan ise, "Biz bu iddiaları duyduğumuzda inanmadık. Bizi tanıyanlar telefon yağmuruna tuttular. Biz de ‘Bu olay gerçek olsa haberimiz olur. Aileler bu adalara sahip çıkıyor. Zaten biz de onun için buradayız. Bildiğimiz kadarıyla satmaya da niyetleri yok" dedi.

Adanın hissedarı Hülya Avşar'ı yalanladı

Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı da, adayı Hülya Avşar'ın satın aldığı iddiasını yalanlayarak, "Kendisiyle görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değildir." açıklamasında bulunmuştu.

Yunan Adası diye göçmenleri kandırmışlar

Ada yaşamı içerisinde farklı olaylar yaşadıklarını da söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, en üzücü ve ilginç olanlarından bir tanesinin ise mülteci olayı olduğunu anlattı. Afacan, "Bir sabah kahvaltı yapıyorduk. Kalktığımızda bir sürü kadın ve kızın bu tarafa geldiğini gördük. İleride taş bir iskele var. Burası Yunan Adası diye indirivermişler göçmenleri. İnsan acıyor da hallerine. Oturttuk. Çay demledik. Kış günüydü. Meydan ateşi yakıp, ısıttık. Burası jandarma bölgesi. Haber verdik ve jandarma ekipleri hepsini alıp, götürdü" dedi.

Arda Kural'dan Müslüman kadınlara hakaret eden Hülya Avşar'a efsane kapak!
Arda Kural'dan Müslüman kadınlara hakaret eden Hülya Avşar'a efsane kapak!

Gündem

Arda Kural'dan Müslüman kadınlara hakaret eden Hülya Avşar'a efsane kapak!

Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf etmişti! Hülya Avşar'a ayar üstüne ayar
Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf etmişti! Hülya Avşar'a ayar üstüne ayar

Gündem

Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf etmişti! Hülya Avşar'a ayar üstüne ayar

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
Gündem

"Sahadan gelen bir bilgi" deyip açıkladı! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği operasyonlara ilişkin bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdulla..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay