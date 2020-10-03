Hülya Avşar'ın 'ada oyunu' elinde patladı

Hülya Avşar'ın ada satın aldığına dair çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Adada yaşayanlar ve ada hissedarları Hülya Avşar'ın daha önce de bu şekilde yalan haberlerle gündeme geldiğini ifade etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 yıldır karısıyla birlikte Çiçek Adası'nda yaşayan Hüseyin Hulusi Afacan, Hülya Avşar'la ilgili ortaya çıkan haberlerin yalan olduğunu belirtti.

'Hülya Avşar gündemde kalmak istiyor'

Zaman zaman adanın satış konusunun, sahiplerinin bile haberi olmadan bazı emlakçılar tarafından gündeme geldiğini belirten Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" diye konuştu.

Hüseyin Hulusi Afacan'ın karısı Ayşe Afacan ise, "Biz bu iddiaları duyduğumuzda inanmadık. Bizi tanıyanlar telefon yağmuruna tuttular. Biz de ‘Bu olay gerçek olsa haberimiz olur. Aileler bu adalara sahip çıkıyor. Zaten biz de onun için buradayız. Bildiğimiz kadarıyla satmaya da niyetleri yok" dedi.

Adanın hissedarı Hülya Avşar'ı yalanladı

Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı da, adayı Hülya Avşar'ın satın aldığı iddiasını yalanlayarak, "Kendisiyle görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değildir." açıklamasında bulunmuştu.

Yunan Adası diye göçmenleri kandırmışlar

Ada yaşamı içerisinde farklı olaylar yaşadıklarını da söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, en üzücü ve ilginç olanlarından bir tanesinin ise mülteci olayı olduğunu anlattı. Afacan, "Bir sabah kahvaltı yapıyorduk. Kalktığımızda bir sürü kadın ve kızın bu tarafa geldiğini gördük. İleride taş bir iskele var. Burası Yunan Adası diye indirivermişler göçmenleri. İnsan acıyor da hallerine. Oturttuk. Çay demledik. Kış günüydü. Meydan ateşi yakıp, ısıttık. Burası jandarma bölgesi. Haber verdik ve jandarma ekipleri hepsini alıp, götürdü" dedi.