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Hülya Avşar'dan tesettürlü kadınlar için rezil sözler! İtiraf etti

Koronavirüs nedeniyle siyah maske takan Kemalist Hülya Avşar, yıllarca peçe takan tesettürlü kadınların aleyhine tavır takındığını ve kızının da "öcü" dediğini itiraf etti. Hülya Avşar, "Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:48:00 - 2020-06-24 13:06:24
Hülya Avşar'dan tesettürlü kadınlar için rezil sözler! İtiraf etti

Rezil filmleriyle bilinen Kemalist Hülya Avşar, bir mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avşar'ın maskeyi peçeye benzetip, tesettürlü kadınlar hakkında sarf ettiği şu sözler dikkat çekti:

"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demişti. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.. Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."

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Yorumlar

Efelerdiyari

Senin gibi sürtükler rahat olsun sorun degil.
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Seyfullah

Pu
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