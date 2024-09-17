  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Medya Hulusi Paşa'dan eğitim reçetesi... "Allah korkusu ve ahlak" birilerine böyle dert oldu
Medya

Hulusi Paşa'dan eğitim reçetesi... "Allah korkusu ve ahlak" birilerine böyle dert oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:05:00 - 2024-09-17 14:24:48
Hulusi Paşa'dan eğitim reçetesi... "Allah korkusu ve ahlak" birilerine böyle dert oldu

Star yazarı Yakup Köse, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın eğitimle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Köse, Akar'ın eğitimin bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma gibi değerler öğretmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Akar’ın bu sözlerinin bazı çevrelerde tepkiyle karşılandığını belirten Köse, Akar’ın milli ve manevi değerlere vurgu yaptığını ifade etti. Yakup Köse, Akar’ın eğitimde ahlaki ilkelerin önemini vurguladığını kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

Star yazarı Yakup Köse, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın eğitimle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Köse, Akar'ın eğitimin bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma gibi değerler öğretmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Akar’ın bu sözlerinin bazı çevrelerde tepkiyle karşılandığını belirten Köse, Akar’ın milli ve manevi değerlere vurgu yaptığını ifade etti. Yakup Köse, Akar’ın eğitimde ahlaki ilkelerin önemini vurguladığını kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın bir yerde halka hitap ederken söylediği sözler birilerine dert oldu.

Okulların açıldığı bugünlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüde Hulusi Akar şunları söylüyor: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki kuldan utanma.

Eğer biz dört on iki yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde, ondan sonra bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilemezse, bazı sıkıntılarımız var eğitimcilerimizin yakından bildiği gibi, şimdi gördüğünüz tablo; bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucu ile mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız."

Bir Müslüman'ın söylemesi gereken sözleri söyleyen Hulusi Akar'ın sözlerine birileri neden tepki gösteriyor? Bu sorunun cevabı Hulusi Akar'ın kimliğinde saklı. Akar eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı.

Akar'ın mezkûr sözlerine tepki gösterenler alışmışlar tabii darbe bildirisi okuyan, sürekli irtica tehlikesinden bahseden, "Allah" demeyi bile irtica faaliyeti gören paşalara. Hulusi Paşa Müslüman Anadolu halkının değerlerinden bahsedince şaşırıyorlar.

Hulusi Paşa'nın sözlerine, Müslüman Anadolu halkının ruh köküne düşmanlık için kurulan CHP'nin şimdiki başkanı Özgür Özel'den beklenen açıklama da geldi: "Hulusi Akar'a bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslâmcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslâmcıdır."

Hulusi Paşa X hesabından Özel'e gereken cevabı verdi: "Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara, SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR!"

Hulusi Paşa'nın Allah korkusundan bahsetti diye alay edenler bildik gerici martavalları sıralıyorlar ama Türk ordusu, "Gerici" dedikleri Hulusi Akar'ın hem Genelkurmay Başkanı hem de Savunma Bakanı olduğu dönemde çağ atladı!

Sadece Atatürkçüler değil FETÖ'cüler de mâlûm sözler üzerinden Hulusi Paşa'ya saldırıyorlar. Onların kuyruk acısı geçmez.

Yeni eğitim müfredatı konuşulurken Hulusi Paşa'nın eğitimin gayesi üzerine sözleri başa alınmalı. Çocuklarımıza okumayı yazmayı öğretmeden önce ahlâkî kaideleri öğretmekten öte bünyeleştirmelerini sağlayacak eğitim programı planlanmalı."

O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?
O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?

Medya

O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?


Yerli otoda büyük panik! Rakamlar alarm üstüne alarm veriyor
Yerli otoda büyük panik! Rakamlar alarm üstüne alarm veriyor

Medya

Yerli otoda büyük panik! Rakamlar alarm üstüne alarm veriyor


Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar
Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

Medya

Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar


Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka
Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka

Medya

Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka


LGBT dayatmasına karşı büyük direniş! Türkiye ayakta
LGBT dayatmasına karşı büyük direniş! Türkiye ayakta

Medya

LGBT dayatmasına karşı büyük direniş! Türkiye ayakta


Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu
Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Medya

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu


Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti
Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti

Medya

Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti


"Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok
"Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok

Medya

"Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok


 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Hulusi Akar abimizin ellerinde öperim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23