Hulusi Paşa'dan eğitim reçetesi... "Allah korkusu ve ahlak" birilerine böyle dert oldu

Star yazarı Yakup Köse, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın eğitimle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Köse, Akar'ın eğitimin bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma gibi değerler öğretmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Akar’ın bu sözlerinin bazı çevrelerde tepkiyle karşılandığını belirten Köse, Akar’ın milli ve manevi değerlere vurgu yaptığını ifade etti. Yakup Köse, Akar’ın eğitimde ahlaki ilkelerin önemini vurguladığını kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın bir yerde halka hitap ederken söylediği sözler birilerine dert oldu.

Okulların açıldığı bugünlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüde Hulusi Akar şunları söylüyor: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki kuldan utanma.

Eğer biz dört on iki yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde, ondan sonra bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilemezse, bazı sıkıntılarımız var eğitimcilerimizin yakından bildiği gibi, şimdi gördüğünüz tablo; bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucu ile mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız."

Bir Müslüman'ın söylemesi gereken sözleri söyleyen Hulusi Akar'ın sözlerine birileri neden tepki gösteriyor? Bu sorunun cevabı Hulusi Akar'ın kimliğinde saklı. Akar eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı.

Akar'ın mezkûr sözlerine tepki gösterenler alışmışlar tabii darbe bildirisi okuyan, sürekli irtica tehlikesinden bahseden, "Allah" demeyi bile irtica faaliyeti gören paşalara. Hulusi Paşa Müslüman Anadolu halkının değerlerinden bahsedince şaşırıyorlar.

Hulusi Paşa'nın sözlerine, Müslüman Anadolu halkının ruh köküne düşmanlık için kurulan CHP'nin şimdiki başkanı Özgür Özel'den beklenen açıklama da geldi: "Hulusi Akar'a bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslâmcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslâmcıdır."

Hulusi Paşa X hesabından Özel'e gereken cevabı verdi: "Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara, SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR!"

Hulusi Paşa'nın Allah korkusundan bahsetti diye alay edenler bildik gerici martavalları sıralıyorlar ama Türk ordusu, "Gerici" dedikleri Hulusi Akar'ın hem Genelkurmay Başkanı hem de Savunma Bakanı olduğu dönemde çağ atladı!

Sadece Atatürkçüler değil FETÖ'cüler de mâlûm sözler üzerinden Hulusi Paşa'ya saldırıyorlar. Onların kuyruk acısı geçmez.

Yeni eğitim müfredatı konuşulurken Hulusi Paşa'nın eğitimin gayesi üzerine sözleri başa alınmalı. Çocuklarımıza okumayı yazmayı öğretmeden önce ahlâkî kaideleri öğretmekten öte bünyeleştirmelerini sağlayacak eğitim programı planlanmalı."