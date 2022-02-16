Hulusi Misge kimdir? Hulusi Misge, Ahmet Davutoğlu’nun neyi olur?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi. Davutoğlu merhum Hulusi Misge'nin bugün İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini açıkladı. Ayrıca çok sayıda isim Davutoğlu'na baş sağlığı diledi.

Millet İttifakı bileşenelerinden Davutoğlu'na başsağlığı mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Başınız sağ olsun Ahmet Bey… Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, @Sare_Davutoglu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun " ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. @Ahmet_Davutoglu'nun kayınpederi, @Sare_Davutoglu Hanımefendi'nin muhterem babaları Hulusi Misge'ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım'a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." mesajını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu," Allah rahmet eylesin, tüm yakınları ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta," Sayın Başbakanım, size ve eşiniz Sare Hanımefendiye baş sağlığı diliyorum. Merhuma Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.Erhan Usta'nın Eski Başbakan Davutoğlu için "Başbakanım" ifadesini kullanması ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.