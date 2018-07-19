Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sürpriz telefon
Yeni sistemle birlikte Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Hulusi Akar, hastaneye kaldırılan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Apostolakis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.19 Temmuz 2018 Perşembe 15:45
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis 8 Temmuz tarihinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle askeri hastaneye kaldırılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Apostolakis'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Atina Hava Kuvvetleri Askeri Hastanesi'nde tedavi gören Amiral Apostolakis'in bugün taburcu olması ve Pazartesi günü görevine geri dönmesi bekleniyor.
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