Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sürpriz telefon

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis 8 Temmuz tarihinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle askeri hastaneye kaldırılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Apostolakis'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Atina Hava Kuvvetleri Askeri Hastanesi'nde tedavi gören Amiral Apostolakis'in bugün taburcu olması ve Pazartesi günü görevine geri dönmesi bekleniyor.