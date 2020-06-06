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Hulusi Akar'dan Yunan Bakana anladığı dilden cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un önceki gün yaptığı 'Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız' sözlerine "Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır." şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:06:00 - 2020-06-06 12:07:03
Hulusi Akar'dan Yunan Bakana anladığı dilden cevap

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un önceki gün yaptığı 'Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız' sözlerine yanıt veren Bakan Akar, "Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır." dedi.

Akar şözleri şu şekilde;

Hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır.

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Yorumlar

Burak

Vay be hakikaten ne cevap olmuş ama!!? Yunan keferesi altına kaçırmıştır bu tokat gibi cevaptan sonra!!! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim...
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Osmanlı

Bizi biz yapan imanımız ,peygamber ocağı Mehmetçiğimiz her dayim her yerde herşeye kadirdir.
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