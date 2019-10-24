Hulusi Akar'dan NATO Toplantısı'na damga vuran hareket! Terör sevicileri şoke oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Batı'ya çok net mesaj verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda asker selamı verdi. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan NATO savunma bakanlarına Akar, asker selamıyla net mesaj verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti. NATO Karargahı'nda bulunan Akar, savunma bakanlarına asker selamı yolladı. Hulusi Akar, bakanlara asker selamı yolladı Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkeler, milli sporcuların asker selamı yapmasına da karşı çıkmıştı. Millilerimizi hedef alan Avrupa ülkeleri, asker selamından dolayı Türkiye'yi hedef almışlardı. Asker selamına karşı çıkanlara ise en güzel cevabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda asker selamıyla verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.