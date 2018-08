Hulusi Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli Savunma Bakanlığının kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bundan ilham alan milletin kederde, kıvançta, iyi ve kötü günde ortak hareketle milli ve manevi değerlerin etrafında birleştiğini, ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarında 81 milyon vatandaşımızın birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar yaşayabilmesi için jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, yurt içinde ve sınır ötesinde mesai mefhumu gözetmeksizin vazifelerimizi yerine getirmekteyiz. Kutsal vatan topraklarıyla milli ve manevi değerlerimizin korunması uğruna bu bayram gününde yurdumuzun her köşesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta vatanı, milleti ve dünya barışı için ter döken, yüreği bayrak sevgisi ile dolu kahraman silah arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Milli Savunma Bakanlığının kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.