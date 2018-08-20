0553 313 94 23

Hulusi Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Bakan Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akar, mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:56
Hulusi Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli Savunma Bakanlığının kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bundan ilham alan milletin kederde, kıvançta, iyi ve kötü günde ortak hareketle milli ve manevi değerlerin etrafında birleştiğini, ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarında 81 milyon vatandaşımızın birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar yaşayabilmesi için jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, yurt içinde ve sınır ötesinde mesai mefhumu gözetmeksizin vazifelerimizi yerine getirmekteyiz. Kutsal vatan topraklarıyla milli ve manevi değerlerimizin korunması uğruna bu bayram gününde yurdumuzun her köşesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta vatanı, milleti ve dünya barışı için ter döken, yüreği bayrak sevgisi ile dolu kahraman silah arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Milli Savunma Bakanlığının kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:56
  1. Hulusi Akar
  2. Kurban Bayramı
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • mertmert1 sa önce
    Değerli Bakanım sizin de bayramınız mübarek olsun. Rabbim sizin liderliğinizde kahraman TSK. mıza nice başarılar nasip etsin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün türü belli oldu!
  1. Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün..
  2. Alman kadının evinden çıkanlar şoke..
  3. Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?..
  4. Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı..
  5. İslam insanlığa hayat kazandırmak için..
  6. Ülkü Ocaklarından Kurban bayramı mesajı
  7. Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası!..
  8. Yerli tüketime destek olmak için ne..
  9. Eve götürdüğü erkekleri elektro şokla..
  10. Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!
  11. Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız..
  12. Komşuda bir dönem sona erdi
  13. PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her..
  14. İran'dan Türkiye açıklaması:..
  15. Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her..
  16. Tatile gidecekler dikkat! Hırsızlardan..
  17. Onları ölüme göndermeyin
  18. AK Parti'den ABD Büyükelçiliği..
  19. Bayramda nasıl beslenmeli... İşte..
  20. Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte..
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sapkınlık hastalık!
Sapkınlık hastalık!
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda