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Gündem Hulusi Akar'dan kritik toplantı
Gündem

Hulusi Akar'dan kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:17:00 -
Hulusi Akar'dan kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

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