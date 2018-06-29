Hulusi Akar'dan flaş Münbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

"YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ"

Akar, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi