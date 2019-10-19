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Hulusi Akar'dan kritik 'harekat' açıklaması!

Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek" dedi.

2019-10-19 15:42:00 - 2019-10-19 16:16:17
Hulusi Akar'dan kritik 'harekat' açıklaması!

Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Hedefimizde PKK, YPG ve DEAŞ var." dedi.

"Çıkmazlarsa harekat devam eder"

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik"  diyen Akar "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek" dedi.

İşte Akar'ın konuşmasından satırbaşları;

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve kestik. Suriye'deki kardeşlerimiz ve sınırlarımız için harekatımızı düzenledik. Suriye halkı için en makul en insani yolu buydu. Bunu anlatmaya çalıştık. Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz. Sadece milletimiz ve vatanımızın güvenliği için değil, bölgede yaşayan her türlü dini ve etnik grupların güvenliği için çalışıyoruz. Her zaman mazlumların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

mevhibe inal

Çıksa ne olur?! Başka bir bölgede toplanır, emir bekleşirler. Efendilerinin bölgemizdeki emelleri bitti mi? Amerika'nın binlerce paralı askeri nerede?
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Gadi canım sende

O harekatı devam ettirecek babayiğit.Sahsinde Türk milletini temsil eden dünya liderimize abd hakaret edip alaya aldığında tepki gösteremeyen efendiler şimdi abdnin izni ve bilgisi olmadan harekat devam eder diyor..yapmayin efendiler bu milleti kandirmayin
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