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Aktüel Hulusi Akar sağlık durumu nasıl? Hulusi Akar koronayı yendi mi?
Aktüel

Hulusi Akar sağlık durumu nasıl? Hulusi Akar koronayı yendi mi?

Geçtiğimiz hafta kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hulusi akar koronayı yendi mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:43:00 -
Hulusi Akar sağlık durumu nasıl? Hulusi Akar koronayı yendi mi?

Şubat ayının ilk haftasında koronavirüse yakalandığı açıklanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sağlık durumu merak ediliyor.

Hulusi Akar sağlık durumu nasıl? Hulusi Akar koronayı yendi mi?

Kovid-19 testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını bildirdi.

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.

Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadesini kullandı.

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