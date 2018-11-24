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Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:52
Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:52
  1. hulusi akar
  2. Sergey Şoygu

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