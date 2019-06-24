Hulusi Akar liderlerle görüşecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Hulusi Akar'ın CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.

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