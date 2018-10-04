0553 313 94 23

Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir görüşme gerçekleştirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:11
Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

Toplantıda ikinci gün

Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Toplantı kapsamında ilk olarak, stratejik ortamın değerlendirildiği ve nükleer caydırıcılık yapısının uyarlanması çalışmalarının ele alındığı Nükleer Planlama Grubu Oturumu'na iştirak eden Akar, daha sonra siber savunma ve hibrid tehditler gibi konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na geçti.

Bakan Akar, oturumların ardından İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:11
  1. milli savunma bakanı hulusi akar
  2. NATO
  3. Brüksel
  4. Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkonsolosluk açıkladı: Cemal Kaşıkçı...
    1. Başkonsolosluk açıkladı: Cemal..
    2. Güney Kore'de termik santralde yangın!..
    3. Slaven Bilic, Beşiktaş'tan eski..
    4. İYİ Parti'nin kurucu başkanı istifa..
    5. 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı
    6. Boy uzatan egzersizler nelerdir?
    7. Rusya'dan dikkat çeken Suriye..
    8. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü..
    9. Meclis Genel Kurulu toplanamadı
    10. SP'den 'af teklifi' çağrısı: Adaletle..
    11. Bomba iddia! Galatasaray golcü oyuncu..
    12. Muğla'da 14 milyon yaşında balık..
    13. Uçuk mikrobu en zayıf anı kolluyor!
    14. Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde..
    15. Avrupa ülkesinde en çok tercih edilen..
    16. Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile..
    17. İpler geriliyor! İngiltere, Rusya'yı..
    18. Milan Teknik Direktörü Gattuso..
    19. Depresyona karşı lavanta en mükemmeli
    20. ABD'yi tedirgin eden olayın faili..
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?