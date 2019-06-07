Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler! Bakan, şikayetçi olacak mı?

Bir kadının seçim sürecine yönelik yapılan bir sokak röportajında, 15 Temmuz ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması büyük tepki çekti.

Kadın verdiği röportajda, "Darbeyi röportaj yaptı. Neyin darbesi bu, güpegündüz darbe mi olur? Arkadaşlarına kalleşlik yapan, Kılıçdardoğlu'na yumruk atan adam başımıza milletvekili olmuş" ifadelerini kullandı. Bu skandal sözlerin ardınndan birçok kesim tarafından 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kadından şikayetçi olur mu?' soruları soruldu.