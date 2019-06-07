Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler! Bakan, şikayetçi olacak mı?
Seçim döneminde ortaya çıkan sokak röportajlarında, süreci manipüle etmeye ve Türkiye düşmanlığı yapılmaya devam ediliyor. Bir kadın verdiği röportajda, 15 Temmuz'a yönelik ağır hakaretlerde bulunurken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında skandal sözler söyledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 'Bakan Akar bu kişi işi için de şikayetçi olur mu?' soruları soruldu.07 Haziran 2019 Cuma 17:20
Bir kadının seçim sürecine yönelik yapılan bir sokak röportajında, 15 Temmuz ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması büyük tepki çekti.
Kadın verdiği röportajda, "Darbeyi röportaj yaptı. Neyin darbesi bu, güpegündüz darbe mi olur? Arkadaşlarına kalleşlik yapan, Kılıçdardoğlu'na yumruk atan adam başımıza milletvekili olmuş" ifadelerini kullandı. Bu skandal sözlerin ardınndan birçok kesim tarafından 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kadından şikayetçi olur mu?' soruları soruldu.
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