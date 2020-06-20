Hulusi Akar açıkladı! Pençe- Kaplan Operasyonu'nda son durum
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti ve son durum hakkında bilgi verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700'den fazla hedef vuruldu" dedi.
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu" dedi.