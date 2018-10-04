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Hulusi Akar ABD'yi uyardı!

Suriye'de YPG/PYD'li teröristlere binlerce TIR dolusu silah yardımından rahatsız olan Türkiye bu durumu sık sık dile getiriyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısında konuyu gündeme getirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:37
Hulusi Akar ABD'yi uyardı!

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşa kendi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyen Amerika, bölgedeki terörist gruplara açık bir şekilde destek sağladı.

Örgüte TIR'lar dolusu silah

 Bu terör örgütlerinden biri de, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yidi.

Örgüte tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderen Amerika, Türkiye'yle olan ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

'Teröristlere desteği kesin'

Amerikalı yetkililerler yaptığı görüşmelerde bu desteğin kesilmesini sürekli yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

İkili sohbetler

Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:37
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