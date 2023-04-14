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Siyaset Hulusi Akar 6'lı masa-HDP ittifakına dikkat çekti!
Siyaset

Hulusi Akar 6'lı masa-HDP ittifakına dikkat çekti!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 20:37:00 -
Hulusi Akar 6'lı masa-HDP ittifakına dikkat çekti!

Kayseri’den AK Parti milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, ziyaretinden sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili adayı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim bölgesi çalışmaları kapsamında, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar, ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bugün uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir." diyen Bakan Akar, "Büyüyen, güçlenen Türkiye’nin herhangi bir şekilde engellenmesine, şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Asil milletimizin feraseti buna müsaade etmez. Terörle aralarında mesafe bırakmayanlar, teröre hoşgörüyle bakanlar, terörün alçaklığını kapatmaya çalışanların milletimiz tarafından fark edileceğine yürekten inanıyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Terörle arasında mesafe bırakmadan, terörle içli dışlı olarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullanarak, 6'lı masa ile HDP'nin ittifakına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine şöyle devam etti:

Bu seçimde de çok rahat bir şekilde milletimiz Cumhur İttifakı’nı hem Kayseri hem Türkiye’de destekleyerek gereğini yapacaktır. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını açıkça görüyor. Teröristler bazı partiler hakkında ne kadar olumlu, onları destekleyici konuşmalar yapıyor, onlardan ne kadar ümit var olduğunu söylüyorlar. Olayın çok açık şekilde görülmesi için bu büyük bir fırsat. Bazıları bunu görmemekte, duymamakta ısrar ediyor. Vatandaşımızın nezdinde bunların hiçbir şekilde kıymeti harbiyesi yok.
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