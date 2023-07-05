Hull City, Galatasaray'ı yendi
Galatasaray, ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'e 4-3'lük skorla yenildi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıktı ve Kocaeli Stadyumu'nda Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi ağırladı.
28. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu ve 35. dakikalarda Kaan Ayhan ile golleri bulan Okan Buruk'un öğrencileri, üstünlüğünü koruyamadı.
45+1. dakikada Benjamin Tetteh ile farkı 2'ye indiren İngiliz ekibi, maçın son anlarında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 83. dakikada Cyrus Christie, 84. dakikada Regan Slater ve 86. dakikada Oscar Estupinan'la sonuca giden Hull, sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Galatasaray iki farklı takımla sahada
Henüz istediği transferleri yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iki farklı takımla maçı tamamladı. İlk yarı ideal 11’inden uzak bir kadroyla sahaya çıkan Buruk, ikinci genç oyuncuları oyuna sürdü.
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