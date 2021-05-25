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Medya Hulki Teşkilat’ta neden yok? Hulki nerede? Hulki diziye ne zaman gelecek?
Medya

Hulki Teşkilat’ta neden yok? Hulki nerede? Hulki diziye ne zaman gelecek?

Hulki’nin Teşkilat dizisinde olmayışı, dizide efsane bir performans sergileyen Hulki karekteri hayranlarını üzmekte. TRT 1’de yayınlanan MİT’in birbirinden önemli ve kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat dizisi her pazar akşamları yayınlanmakta. Mete, Zehra, Serdar, Pınar, Uzay, Hakkı, Hulki karekterleri ülkenin geleceği için ölümü öldüren isimler. Teşkilat son bölüm olan 12. bölüm geçen hafta yayınlandı. Son bölümlerde Teşkilat dizisi Hulki’nin olmaması izleyicinin dikkatini çekti. Peki Hulki nerede? Hulki neden yok? Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki diziye ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:49:00 - 2021-05-25 14:27:38
Hulki Teşkilat’ta neden yok? Hulki nerede? Hulki diziye ne zaman gelecek?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurtdışındaki önemli başarılarının anlatıldığı Teşkilat dizisi yeni bölümüyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Nihat Altınkaya, Teşkilat dizisinde Hulki rolü ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. TRT1'in en çok izlenen dizisi Teşkilat her pazar akşamı yeni bölümleri ile izleyen karşısında oluyor. Teşkilat hayranları son bir kaç bölümdür Teşkilat elemanları arasında görünmeyen Hulki’yi merak ediyor.

Hulki nerede?

Hulki neden dizide ok? TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Hulki rolü çok beğenildi. Yeni bölümlerde ise Hulki karakteri ekranda görünmedi. Nihat Altınkaya'nın oynadığı Hulki karekteri seyirci tarafından büyük bir beğeni ile izleniyor. Teşkilat oyuncusu Hulki'nin dizide olmayıcı izleyiciler tarafnıdan Hulki nerede? Hulki neden yok? Hulki'ye ne oldu? Teşkilat'ta Hulki ne zaman diziye katılacak? sorularını sormakta. Teşkilat dizisinde Hulki rolünü oynayan Nihat Altınkaya'nın koronavirüs yakalandığı biliniyordu. Hulki'nin korona nedeniyle Teşkilat dizisinde bir kaç bölümde yer almadığı öğrenildi.

Hulki'nin sağlık durumu nasıl?

Teşkilat Hulki'nin sağlık durumunun tamamen iyi olmasının ardından sete geri döneceği bekleniyor.

teşkilat hulki

Hulki’yi oynayan Nihat Altınkaya kimdir?

Altınkaya, 28 Eylül 1979 da Karabük’te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

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