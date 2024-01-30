Hulki Cevizoğlu'ndan nokta atışı CHP tespiti: 'İzmir de elinizden gidiyor!'

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak CHP'nin Cemil Tugay'ı göstermesi ve sonrasında yaşanan kaosu anlattı. Cevizoğlu, ''Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce "AK Parti'den Konya'yı da alacağız" demişti. Ben de ekranlarda demiştim ki: Dimyad'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. İzmir'i de kaybedersin.'' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak CHP'nin Cemil Tugay'ı göstermesi ve sonrasında yaşanan kaosu anlattı.

"KONYA'YI DA ALACAĞIZ DEMİŞLERDİ, İZMİR DE ELDEN GİDİYOR"

İşte Cevizoğlu'nun sözleri;

''Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce "AK Parti'den Konya'yı da alacağız" demişti. Ben de ekranlarda demiştim ki: Dimyad'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursun. İzmir'i de kaybedersin. İzmir'e dikkat etsin demiştim. DEM tabanı İzmir'de güçlü bir aday çıkarılmasını bekliyor.''

"CHP MEDYASI DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜ"

''Vallahi bu 'sonrası sonrası gelecek' hiç gelmiyor CHP'de, neyin sonrası; hep bir şeyin sonrası yani şimdisi yok. Vatandaşa da hizmet gitmiyor. CHP'de bir proje sıkıntısı var proje üretemiyor. Ama onların tek projeleri kavga üretmek. Sürekli çatışma doğuruyorlar. Siz konuşurken CHP medyasına baktım şu anda tabiri caizse biraz "dut yemiş bülbüle dönmüş" vaziyette. Ne diyeceklerini kim kimi savunacaklarını kimi eleştireceklerini henüz ayarlayamamışlar.''

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''CHP'LİLER SOSYAL MEDYAYI COŞTURDU: KENDİ, AYAĞIMIZA SIKTIK''

''Sosyal medyada İzmir'in Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyorlar var.DEM Partisi İzmir'de güçlü bir aday çıkarsın diyenler var. CHP yönetimine bu aldığı karar nedeniyle bu seçimde ceza kesilecek diyen CHP'liler var. "Cemil tugay'ı hangi kritere göre seçtiniz ey genel merkez" diye yazıyorlar. Yani nedir kriter seçimi kazanacak aday mıdır. O kriterleri konuşmak gerekir. "CHP İzmir'de kendi ayağına sıktı" diyor CHP'liler sosyal medyada coşmuşlar. Memnun olmayan bir kesim olduğu açık. Cemil Tugay Karşıyaka ilçesinde CHP'nin belediye başkanı zaten. Yani dışarıdan yeni aday gösterilen birisi değil.''

''AKILALMAZ CHP EVRENİ''

''Ancak CHP evreni ayrı bir dünya. İlçe belediye başkanlığına layık gördüğünüzü Büyükşehir adaylığına layık niye görmüyorsunuz o da ayrı bir şey.

CHP parti meclisinde kaç kaç oyla seçildi onaylandı; 5 oyla mı iki oy farkla mı onu bilmiyoruz. Cemil Tugay şimdi kimin adayı? Bugüne kadar ne konuşuluyordu. 3 tane başkanı vardı CHP'nin. Kemal Kılıçdaroğlu da devreye girmişti. Eski başkan, yeni başkan Özgür Özel ve asıl Başkan Ekrem İmamoğlu. Şimdi hepsinin başka bir aday olduğu söyleniyordu adı geçen eleştirenler Erem Erdem ya da diğer CHP'liler.''

"CHP'DEN OY KAÇISI OLACAK"

''CHP'den önemli bir oy kaçışı olacağı belli. Her şeyi yapacağız. Nesi varsa yapacağız. İzmir'e Tunç Soyer bugüne kadar sloganın dışında ne yaptı Allah aşkına.Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? ''